Владимирская область готовится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдёт 28 июня 2024 года.

Владимирская область готовится к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдёт 28 июня 2024 года. Об этом 7 июня рассказала регионального правительства.В рамках мероприятия будут открыты свыше 30 площадок, на которых граждане смогут встретится с сотрудниками передовых компаний из разных сфер экономики. Ожидается, что в ярмарке примут участие более 4 тыс. жителей.