Владимирцы могут оценить третью часть полюбившейся комедии Непослушники Кино про семью и для...

Владимирцы могут оценить третью часть полюбившейся комедии "Непослушники"Кино про семью и для семьи. На большие экраны вышли "Непослушники" - третья часть полюбившейся комедии. Фильм снят при поддержке телеканала "Россия".Детдомовские непослушники - ребята, которые совсем отбились от рук...- Вы пять раз бежали из детского дома..- Шесть!Теперь они отправляются в тихую обитель к отцу Анатолию, которому уже удалось перевоспитать бывшего криминального авторитета Сашу Черного и пранкера Димонстра. Однако все пошло не по плану. Все карты спутывает...страх Черного.- Молись, Черный...кидать братву тоже грех...Пора платить. Неделю даю. Возвращаешь бабки или сдохнешь...- Мне всегда нравились русские фильмы. Они учат не быть одиноким, любить детей, ну...и быть добрее к людям.- Что вам понравилось?- Вся постановка.Лирическая комедия - продолжение первых двух "Непослушников" - в жанре дорожного путешествия. Героям предстоит открыть чуждые и суровые землям...Фильм снят на просторах Мурманской, Ивановской областей и в Москве.В главных ролях - Гоша Куценко, Виктор Хориняк, Екатерина Новокрещенова и другие.- Семейное кино, приключение, я не ожидал такого, и этим был приятно удивлен. Красивые виды, прикольная операторская работа.- Фильм местами динамичный, авантюрный.Как Саша Черный спасается сам, спасая других? На что готовы пойти малолетние хулиганы?- Если один пойду - быстро спалюсь. Если с вами - есть шанс.С какими трудностями столкнутся герои на своём пути? И кто же тот самый загадочный преследователь главного героя? Финал удивит зрителей.Бывших непослушников не бывает! Фильм для семейного просмотра уже в кино.Полина Лаптева, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".