Владимирцы могут выиграть 3 тысячи рублей для оплаты электроэнергии и услуг ЖКХ Компания...

Владимирцы могут выиграть 3 тысячи рублей для оплаты электроэнергии и услуг ЖКХКомпания "Энергосбыт Волга" объявляет старт новой акции "Удачные каникулы". Её участники получат шанс выиграть 3 тысячи рублей на лицевой счёт для оплаты электроэнергии и услуг ЖКХ. Всего будет разыграно 30 призов.Лето Елена Речнова предпочитает проводить в деревне Волковойно в Камешковском районе. Счета за коммунальные услуги оплачивает онлайн, чтобы не ездить в город и посвящать свободное время огороду. А в июне платить можно не только быстро, но и выгодно.Елена Речнова, жительница деревни Волковойно:- Мне очень нравится природа, огород, цветы, поэтому мне очень удобно оплачивать все счета по телефону. Совсем недавно я узнала про акцию "Удачные каникулы" и решилась подписаться на электронную квитанцию.Очень хочу получить 3 тысячи рублей на оплату ЖКХ.Принять участие в акции "Удачные каникулы" могут все клиенты-физлица компании "Энергосбыт Волга". Для этого необходимо выполнить несколько простых условий.Мария Кузнецова, главный специалист клиентского офиса "Владимирский" компании "Энергосбыт Волга":- Оплатите начисления электроэнергии до 30 июня, подпишитесь на электронную квитанцию. Таким образом, вы станете участником акции "Удачные каникулы".Подписаться на электронную квитанцию можно в личном кабинете на сайте компании. В меню "профиль" снять галочку в колонке "Бумажный" и поставить её в колонке "E-mail".Дарья Ермолина, руководитель группы корпоративных коммуникаций компании "Энергосбыт Волга":- Все клиенты, которые выполнили условия акции автоматически становятся участниками розыгрыша, который пройдет в июле 2024 года. Приз 3000 рублей можно будет использовать на оплату электроэнергии и услуг ЖКХ по счетам от компании "Энергосбыт Волга". Всем желаем удачи!30 победителей определят с помощью генератора случайных чисел.Подробнее с условиями можно ознакомиться на странице акции "Удачные каникулы" на сайте www.esbvolga.ruАлександр Сыпченко, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".