На Петербургском международном экономическом форуме региональное правительство заключило соглашение с «Росагролизингом», которое позволит сельхозпроизводителям Владимирской области более активно обновлять парк техники.

На Петербургском международном экономическом форуме региональное правительство заключило соглашение с «Росагролизингом», которое позволит сельхозпроизводителям Владимирской области более активно обновлять парк техники. Об этом губернатор Александр Авдеев рассказал в своём .«В рамках нашего соглашения с «Росагролизингом» предварительные лимиты финансирования по лизингу составили 3,7 миллиарда рублей. Это сумма, предусмотренная для 51 сельхозтоваропроизводителя, финансово-хозяйственную деятельность которых партнёры уже проанализировали по нашей просьбе», - написал руководитель Владимирской области.Как отметил Александр Авдеев, область и раньше работала с компанией. Благодаря такому сотрудничеству, в прошлом году аграрные хозяйства 33-го региона купили сельхозтехники на 210 мол рублей и установили рекорды по производству молока и зерна.