На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл ряд важных встреч.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл ряд важных встреч. Об этом рассказала регионального правительства.Так, руководитель области подписал соглашение с компанией «Иннопрактика». Данный договор должен поспособствовать развитию инновационных проектов в региональной системе образования.Кроме того, наш край и компания «Новапорт Холдинг» собираются заняться комплексным развитием аэропорта «Владимир». На текущий момент стороны прорабатывают мастер-план, инвестиционную программу и технико-экономические обоснование проекта.Также губернатор и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области до 2025 года.