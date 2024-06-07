Владимирскую область накрыл мощный ливневый фронт с сильным ветром Больше всех от непогоды...

Владимирскую область накрыл мощный ливневый фронт с сильным ветромБольше всех от непогоды пострадал Камешковский район – на некоторых автомобильных дорогах природное стихийное бедствие устроило настоящие баррикады из поваленных деревьев, сообщают в Центре безопасности дорожного движения Владимирской области.Возникли проблемы с транспортным сообщением на а/д «Дружба – п. им. Горького – Колос», «Хохлово – Камешково – Ручей», «Камешково – Ляховицы – Суздаль».Как только позволили погодные условия, дорожные службы приступили к ликвидации аварийных ситуаций, связанных с поваленными деревьями.По данным подрядной организации, для обеспечения проезда и расчистки дороги от поваленных деревьев было привлечено 10 работников Камешковского производственного участка и 4 единицы техники.Работы продолжаются и будут вестись до полной расчистки полотна автомобильных дорог от обломков веток, поваленных деревьев и кустарников.Фотоматериалы предоставлены подрядной организацией ДСУ-3.Напоминаем, что диспетчерская служба ГБУ «Владупрадор» ведет ежесуточный мониторинг ситуации на автодорогах и принимает заявки от граждан. Телефон для связи: 8 (4922) 32-36-75.Фото: ДСУ-3