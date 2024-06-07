Об этом сообщают представители региональной прокуратуры.

Во Владимире осудят мужчину, забившего до смерти сожителя своей матери. Об этом сообщают представители региональной прокуратуры.Дело было в январе этого года в Коврове. Обвиняемый распивал алкогольные напитки у себя дома вместе с неофициальным отчимом. Стоит уточнить, что мама фигуранта не так давно умерла. За столом произошла ссора, потерпевшего начали обвинять в том, что он избивал женщину, пока тот сидел в СИЗО.«В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес жертве не менее 10 ударов руками по голове и телу, после чего покинул квартиру и продолжил распивать спиртное в другом месте», – сообщили в надзорном ведомстве.Через день он вернулся домой и обнаружил мужчину 1949 года рождения мёртвым. Тогда он позвонил оперативным службам. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.