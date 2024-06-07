Во Владимире открылась выставка памяти народного художника России - Михаила Изотова Мастер ушел из...

Во Владимире открылась выставка памяти народного художника России - Михаила ИзотоваМастер ушел из жизни 23 июня 2023 года...Мемориальная экспозиция разместилась в "Галерее шесть" на Большой Московской, 4-б.Название памятной выставки символично - "Свет Тихий". Слова православной молитвы выбраны неслучайно. Михаил Изотов был глубоко верующим человеком.Тихой радостью пронизаны все его картины. На вернисаже около 40 работ большого мастера. Первый раздел посвящен началу творчества Михаила Изотова. Он родился в городе Алексине Тульской области. Его любимые сюжеты - родные пейзажи.Художник каждый год ездил на малую родину, на пленер. Но живописцем, по собственным словам, - стал во Владимире. И большие живописные полотна посвятил именно этому городу.Выставку организовали вдова художника и его друзья.Юрий Ткачёв, заслуженный художник России, друг народного художника России Михаила Изотова:- Это не пробничек большой выставки. Это совершенно самостоятельная выставка, где нам хотелось показать вот жизнь художника Изотова. Что он писал, как он жил, работал.