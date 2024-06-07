Кто лучший повар? Во Владимире проходит итоговый этап межрегионального чемпионата по поварскому делу «Профессионалы». В экономико-технологическом колледже собрались участники со всей

Кто лучший повар? Во Владимире проходит итоговый этап межрегионального чемпионата по поварскому делу «Профессионалы». В экономико-технологическом колледже собрались участники со всей России: от Калининграда до Владивостока. Соревнуются 74 региона. Среди поваров – студенты или даже школьники, которые не представляют свою жизнь без кулинарного искусства. Многие соревнуются не впервые. У Анастасии из города Советска Калининградской области