Во Владимире стартует традиционный летний проект СОК Администрация города Владимира сообщает,...

Во Владимире стартует традиционный летний проект "СОК"Администрация города Владимира сообщает, что каждую пятницу все лето будут работать тематические площадки:спортивные активности; творческие мастер-классы; вечера настольных игр;выступления музыкальных групп;велоквесты;открытые летние кинопоказыВажное обновление в этом году: площадкой всех активностей в текущем сезоне станет смотровая площадка у памятника Владимирской вишни.Кроме того, открытые кинопоказы будут проходить на территории Патриаршего сада.Вход на это время будет свободным.Фото: администрация города Владимира