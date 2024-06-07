Во Владимире стартует традиционный летний проект СОК
Администрация города Владимира сообщает,...
Во Владимире стартует традиционный летний проект "СОК"
Администрация города Владимира сообщает, что каждую пятницу все лето будут работать тематические площадки:
спортивные активности; творческие мастер-
классы; вечера настольных игр;
выступления музыкальных групп;
велоквесты;
открытые летние кинопоказы
Важное обновление в этом году: площадкой всех активностей в текущем сезоне станет смотровая площадка у памятника Владимирской вишни.
Кроме того, открытые кинопоказы будут проходить на территории Патриаршего сада.
Вход на это время будет свободным.
Фото: администрация города Владимира