Его планируют установить в центре города возле Георгиевской церкви. На сайте мэрии опубликовали конкурс на разработку эскизного проекта памятника. К слову, победителям даже будет выплачена

Его планируют установить в центре города возле Георгиевской церкви. На сайте мэрии опубликовали конкурс на разработку эскизного проекта памятника. К слову, победителям даже будет выплачена награда. Согласно положению, в конкурсе могут участвовать физические, юридические лица, творческие коллективы, художники и архитекторы. Они должны подать заявки и свои разработки в управление архитектуры и строительства администрации города Владимира