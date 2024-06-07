Во Владимире в преддверии Дня социального работника чествовали сотрудников социальной сферы В...

Во Владимире в преддверии Дня социального работника чествовали сотрудников социальной сферыВ областной филармонии в преддверии Дня социального работника - он отмечается 8 июня- чествовали сотрудников социальной сферы. Эта дата объединяет людей, которые готовы в каждую минуту прийти на помощь не только по долгу службы, но и по велению сердца.В торжествах приняли участие заместитель губернатора Владимирской области Константин Баранов, председатель Законодательного собрания Ольга Хохлова, сотрудники учреждений социального обслуживания из всех районов области.Роль социальной защиты населения в жизни современного общества возрастает с каждым годом, отметил управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования Антон Курбаков.Сегодня большинство социальных услуг жители Владимирской области могут получить комплексно, по одному адресу.Антон Курбаков, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области:- На сегодня социальный Фонд стал единым окном для оказания гражданам соцуслуг. Граждане могут обратиться в рамках одного окна за получением мер социальной поддержки по абсолютно разным жизненным ситуациям начиная от рождения ребенка, до назначения пенсий и соцвыплат в преклонном возрасте.