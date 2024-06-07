Такое решение вынес Александровский районный суд. В борьбе за справедливость с иском обратилась мать погибшего. Она посчитала, что в смерти сына виноваты медики, которые вовремя не

Такое решение вынес Александровский районный суд. В борьбе за справедливость с иском обратилась мать погибшего. Она посчитала, что в смерти сына виноваты медики, которые вовремя не диагностировали у него опасное заболевание. Из пресс-релиза Александровского городского суда В обоснование иска указывалось о допущенных при обращении сына истца за медицинской помощью в ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»