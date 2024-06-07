После внезапной смерти Анастасии Заворотнюк возник интерес к родственникам артистки, в том числе к ее сыну Майклу и его предполагаемой возлюбленной. Журналисты раскрыли личность спутницы парняи собрал подробности об их отношениях.

После внезапной смерти Анастасии Заворотнюк возник интерес к родственникам артистки, в том числе к ее сыну Майклу и его предполагаемой возлюбленной. Журналисты раскрыли личность спутницы парняи собрал подробности об их отношениях.Майклу Стрюкову-Заворотнюку 24 года, и он уже завоевал признание как гитарист и участник музыкальной группы Lepra. Молодой человек ведет закрытый образ жизни, однако иногда публикует совместные фото со своей девушкой.Софья Дроздова – выпускница МГИМО, а также художница. Она создает портреты на заказ и активно делится своими работами в социальных сетях. Дроздова старше Стрюкова-Заворотнюка на несколько месяцев, однако их отношения длятся уже несколько лет.Дроздова была представлена семье Заворотнюк в 2022 году и, судя по всему, ее тепло приняли. Старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк регулярно комментирует ее публикации и называет "Анечкой".Хотя Софья Дроздова не публикует совместные фотографии с Майклом Стрюковым-Заворотнюк, она поддерживает его в его музыкальной карьере. Девушка стала автором обложки для одного из его синглов, а также помогает распространять его творчество. В свою очередь, Майкл активно делится работами своей возлюбленной.На церемонии прощания с Анастасией Заворотнюк Майкл Стрюков-Заворотнюк появился в сопровождении Софьи Дроздовой. Девушка поддерживала музыканта во время этого тяжелого момента, демонстрируя их крепкий союз.Софья Дроздова – многообещающая художница, получившая поддержку семьи своего избранника. Их отношения с Майклом остаются крепкими даже спустя годы, о чем свидетельствует их совместное присутствие на траурном мероприятии, посвященном памяти Анастасии.