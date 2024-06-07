По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024, ВТБ вошел в список крупнейших компаний по уровню лояльности к малому и среднему бизнесу.

По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП в рамках Петербургского международного экономического форума – 2024, ВТБ вошел в список крупнейших компаний-заказчиков по уровню лояльности к малому и среднему бизнесу по итогам 2023 года и стал лидером среди финансовых организаций.Корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди компаний с государственным участием, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе в части расширения рынков сбыта. При его составлении учитывается комплекс параметров: объем закупок у МСП за год и доля малого и среднего бизнеса в общем количестве поставщиков, прирост общего объема закупок у МСП год к году, число договоров с малыми и средними предприятиями, участие заказчика в программах «выращивания», повышения качества закупочной деятельности и другие факторы.«Поддержка среднего и малого бизнеса – это одна из главных задач нашей новой стратегии развития на 2024-2026 гг. Работа с субъектами малого и среднего бизнеса в рамках закупочной деятельности банка – немаловажная часть этой поддержки. Ежегодно мы расширяем список закупаемых позиций, особенно в части технологий и ИТ-решений в условиях активного импортозамещения. Общая сумма оплат в адрес субъектов МСП за 2023 год возросла на 20% по сравнению с предыдущим годом. В этом году мы планируем дальнейшее расширение сотрудничества с этой категорией поставщиков», - сказал первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.