ВТБ в июне запускает новый сберегательный инструмент – вклад-флоатер с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки.

ВТБ в июне запускает новый сберегательный инструмент – вклад-флоатер с доходностью, привязанной к размеру ключевой ставки. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Продукт будет доступен состоятельным клиентам для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Минимальная сумма вклада – 1 млн рублей. Для клиентов предусмотрена возможность выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.«Спрос на сберегательные инструменты в этом году носит устойчивый характер, и этот тренд сохранится до конца года. На фоне высокой ключевой ставки мы видим интерес клиентов к инструментам, привязанным к индикаторам рублевого денежного рынка. Для этого мы приняли решение усилить линейку наших сберегательных продуктов вкладом-флоатером, доходность которого зависит от ключевой ставки. Он дает возможность получить защищенный от инфляции хороший доход, несмотря на колебания конъюнктуры рынка. Это делает его особенно востребованными в текущих условиях. Мы ожидаем, что к концу года наш портфель по новому вкладу достигнет 350 млрд рублей», – прокомментировал Георгий Горшков.Традиционно состоятельные клиенты стремятся диверсифицировать свои рублевые активы, размещая средства в инструменты как с фиксированной, так и с переменной доходностью. Квалифицированным инвесторам ВТБ предлагает трёхлетние облигации с плавающим ежемесячным купоном. В первый месяц инвестору выплачивается фиксированный купон в размере 16,25% годовых. Далее ежемесячно клиент получает переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. Облигации сегодня остаются одним из востребованных инвестиционных инструментов. В портфеле инвестиций состоятельных клиентов ВТБ их доля составляет 40%.В рамках стратегии ВТБ на 2024-2026 гг. одна из ключевых задач банка – нарастить долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%. Такая амбиция предполагает практически двукратный рост портфеля средств физлиц в рублях. Существенно расширить число вкладчиков банку позволит создание выгодных сберегательных продуктов для всех поколений в семье.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.