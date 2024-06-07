Холодный атмосферный фронт продолжит понижать температуру во Владимирской области По прогнозам...

Холодный атмосферный фронт продолжит понижать температуру во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков центра "Фобос", погоду в 33-м регионе будет формировать связанный с уходящим на юго-восток циклоном, холодный атмосферный фронт.Завтра (8 июня 2024 года) во Владимирской области будет прохладно, но сухо - без осадков.Температура воздуха днем до +22..+23°C. Ночью столбик термометра опустится до +14...+16°C.Ветер западный, 5-10м/сАтмосферное давление 743-744 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 8 июня 2024 годаНаши предки говорили: раки выходят на берег - перед дождем и ненастьем. Если утки без конца ныряют и плещутся в воде - к дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: прилив реки - к ясной погоде, отлив - к осадкам.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky