Юных владимирцев учат сутки выживать в лесу и выбираться из-под завалов В Камешковском районе...

Юных владимирцев учат сутки выживать в лесу и выбираться из-под заваловВ Камешковском районе открылась "Школа безопасности". Областные соревнования для детей и подростков ежегодно организует и проводит региональное МЧС.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС по Владимирской области:- Да, эту неделю предстоит и помокнуть под дождем. Без этой традиции Камешковский район не может нам обеспечить соревнования. Но это будут лишь дополнительные трудности, которые нужно будет преодолеть. И помучиться от комаров.Проверить на прочность характер, силу, находчивость и, конечно, командный дух в полевой лагерь вблизи "Дружбы" приехали около 200 ребят почти изо всех городов и районов области.19 команд. Участники размялись во время легкоатлетического кросса. Потом сошлись в пожарной эстафете и приняли участие в поисково-спасательных работах.Вызволяли товарищей из лабиринта, оказывали им первую помощь, прошли настоящий "Маршрут выживания". И все это - на скорость и результат.