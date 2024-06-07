Во Владимирской области в мае 2024 года волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» получили 58 обращений с просьбой найти пропавших людей.

Во Владимирской области в мае 2024 года волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» получили 58 обращений с просьбой найти пропавших людей.Среди потерявшихся оказались 9 детей. К счастью, сегодня все ребятишки уже найдены и находятся дома.Всего же 43 пропавших человека были обнаружены живыми. Ещё 8 граждан погибли.«Помните, помочь может каждый», - к жителям члены поискового отряда «ЛизаАлерт».