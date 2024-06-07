Житель Коврова предстанет перед судом за убийство сожителя своей матери В отношении жителя Коврова...

Житель Коврова предстанет перед судом за убийство сожителя своей материВ отношении жителя Коврова завершено расследование уголовного дела.По информации Следственного комитета по Владимирской области, в январе 2024 года ранее судимый обвиняемый, находясь в квартире, где он проживал с сожителем своей матери, испытывал к мужчине неприязнь за грубое к ней отношение.На почве неприязни во время распития спиртного, он нанес множественные удары кулаками по голове и телу, после чего покинул квартиру. Вернувшись со знакомым спустя два дня, они обнаружили, что потерпевший скончался, после чего вызвали сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников.Мужчину заключили под стражу."Следователями допрошены свидетели, проведены проверка показаний на месте и следственный эксперимент с участием обвиняемого, комплекс судебных экспертиз, выполнены иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств", - добавили в ведомстве.Уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд.Фото: СУ СК России по Владимирской области