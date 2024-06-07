По обвинению в мошенничествах перед судом предстанет 24-летний владимирец.

По обвинению в мошенничествах перед судом предстанет 24-летний владимирец. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители выяснили, что гражданин пообещал помочь знакомому купить видеокарту и получил 50 тыс. рублей на её приобретение. Владимирец забрал деньги и перестал выходить на связь.Другому приятелю фигурант пообещал продать машину «Лада Гранта», которая на самом деле ему не принадлежала. Обвиняемый получил от потерпевшего более 90 тыс. рублей в качестве предоплаты.Отмечается, что гражданин частично возместил нанесённый ущерб. В настоящее время уголовное дело передано в суд.