По обвинению в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере, перед судом предстанет житель Владимирской области.

По обвинению в незаконной рубке лесных насаждений, совершённой в особо крупном размере, перед судом предстанет житель Владимирской области. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что фигурант заключил договор субаренды земельного участка в Покрове. Он обратился в горадминистрацию, чтобы ему разрешили вырубку деревьев и кустарников, мешающих освоению территории. Мужчина предоставил акт обследования, по которому в зону работ попадали 14 деревьев. Добро на их вырубку было получено.Однако вместо 14 гражданин срубил более 1500 деревьев. Нанесённый ущерб превысил 19 млн рублей.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.