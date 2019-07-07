Власти штата Флорида заявили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн получили ранения 23 человека. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на местных правоохранителей.

Власти штата Флорида заявили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн получили ранения 23 человека. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на местных правоохранителей.Как уточняется, один из пострадавших – несовершеннолетний. Врачи оценивают состояние двух пострадавших как тяжелое. Ранее заместитель начальника службы пожарной охраны города Джоэл Гордон заявил на пресс-конференции, что в результате взрыва пострадали от 15 до 20 человек. Большинство из них находились в помещении тренажерного зала, передает ТАСС.Гордон рассказал, что сотрудники пожарной охраны на месте происшествия зафиксировали утечку газа, которая могла стать причиной взрыва. Но выяснение обстоятельств ЧП пока не завершено.В ситуации разбираются специалисты по расследованию поджогов и случаев применения взрывчатых веществ. Их направило в Плантейшн Бюро по контролю над оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США. Об этом подразделение бюро в Майами (штат Флорида) сообщило в своем Twitter.Посольство Российской Федерации в США выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.