В финале чемпионата мира по футболу среди женских команд сборная США на поле стадиона Парк Олимпик Лионне во французском Лионе обыграла национальную команду Голландии со счетом 2:0.

В финале чемпионата мира по футболу среди женских команд сборная США на поле стадиона "Парк Олимпик Лионне" во французском Лионе обыграла национальную команду Голландии со счетом 2:0.Счет открыла Меган Рапино, реализовавшая пенальти на 61-й минуте встречи, а также отличилась Роуз Лавель, забившая с игры на 69-й минуте.The #PlayeroftheMatch presented by @Visa for #USANED is @USWNT's @mPinoe! #FIFAWWC pic.twitter.com/RgfwB4QuQv— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 7 июля 2019 г.Ранее в матче за третье место турнира сборная Швеции благодаря голам Косоваре Асплани и Софии Якобссон переиграла команду Англии – 2:1.Для сборной США эта победа стала четвертой на чемпионатах мира, ранее американки брали золотые медали на мировых первенствах в 1991-м, 1999-м и 2015-м годах.