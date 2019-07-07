В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу встречается с командой Чили. На 37-й минуте между футболистами произошла стычка, в результате которой поле покинули два игрока.

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу встречается с командой Чили. На 37-й минуте между футболистами произошла стычка, в результате которой поле покинули два игрока.Эпизод произошел при счете 2:0 в пользу аргентинцев. Форвард Лионель Месси сцепился с чилийским защитником Гари Меделем, в итоге оба футболиста получили красные карточки и отправили досматривать игру в подтрибунное помещение.#CopaAmerica¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS!