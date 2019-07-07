Регистратор запечатлел момент аварии с летальным исходом в Московской области, где на трассе Москва — Санкт-Петербург фура протаранила стоявшие легковушки. В результате инцидента погиб ребенок, еще четыре человека, в том числе – двое детей, получили травмы.

В Сети появились кадры с регистратора очевидца, запечатлевшего момент серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую субботу, 6 июля, на трассе М-11 в Московской области.На записи видно, как фура врезалась в легковые автомобили, остановившиеся на обочине. По какой причине водитель большегруза не заметил стоявшие транспортные средства – пока не сообщается.По данным ТАСС, в аварии на скоростной автомобильной дороге Москва — Санкт-Петербург погиб ребенок, еще четыре человека, в том числе – двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.