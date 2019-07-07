В Интернете опубликовано видео с совещания Закарпатской таможни в Ужгороде с участием Владимира Зеленского.

В Интернете опубликовано видео с совещания Закарпатской таможни в Ужгороде с участием Владимира Зеленского. Зрители обратили внимание на необычное поведение президента Украины — он постоянно оглядывался, часто пил воду, не контролировал выражение лица.Автор назвал ролик "Зеленский сыграл Добкина-младшего". Как известно, в 2016 году депутат Рады Дмитрий Добкин начал вести себя неадекватно прямо в зале заседаний.В комментариях к видео мнения зрителей разделились: одни считают, что у президента сильный стресс, другие — что президент на сильных препаратах.Телеведущая Ольга Скабеева, в свою очередь, тоже задалась вопросом "Что это с Зеленским?". "Ходят слухи, что просто устал )", — прокомментировала Скабеева в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramОй, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским?