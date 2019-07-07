Телеведущая решила омолодиться. Для этого Дана Борисова решилась на блефаропластику.

Телеведущая решилаомолодиться. Для этого Дана Борисова решилась на блефаропластику.В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала видео процедуры. Впроцессе нее применяется особая методика, при которой не требуетсяхирургического вмешательства.Чтобы стать красивее имоложе, Дана Борисова выложила 17 000 рублей. "В последнее время в своихкомментариях вы часто спрашиваете, как избежать появления морщин под глазами исделать взгляд отдохнувшим и открытым. Специальный лазер абсолютнобезболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз, через два три дня начинаетсяшелушение, и результат просто "вау"", – поделилась 43-летняя Дана Борисова.Подписчики осыпали знаменитость комплиментами. "Дана,ты просто супер. Молодец, так держать. Всегда на высоте. Возраст тебя невозьмет", "Дан, ты и так красавица", "Дана неотразимая, обворожительная,прекрасная, прелестная, привлекательная, просто загляденье", – высказалисьфолловеры ведущей.Процедуру звезда провела несколько дней назад. Послеэтого отправилась вСочи, где посетила день рождения председателя Правления НациональногоАнтинаркотическго союза Никиты Лушников. Как писали "Дни.ру", в свое время он помогизбавиться от зависимости.