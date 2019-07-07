Телеведущая решила
омолодиться. Для этого Дана Борисова решилась на блефаропластику.
Телеведущая решила
омолодиться. Для этого Дана Борисова решилась на блефаропластику.
В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала видео процедуры. В
процессе нее применяется особая методика, при которой не требуется
хирургического вмешательства.
Чтобы стать красивее и
моложе, Дана Борисова выложила 17 000 рублей. "В последнее время в своих
комментариях вы часто спрашиваете, как избежать появления морщин под глазами и
сделать взгляд отдохнувшим и открытым. Специальный лазер абсолютно
безболезненно убирает лишнюю кожу вокруг глаз, через два три дня начинается
шелушение, и результат просто "вау"", – поделилась 43-летняя Дана Борисова.
Подписчики осыпали знаменитость комплиментами. "Дана,
ты просто супер. Молодец, так держать. Всегда на высоте. Возраст тебя не
возьмет", "Дан, ты и так красавица", "Дана неотразимая, обворожительная,
прекрасная, прелестная, привлекательная, просто загляденье", – высказались
фолловеры ведущей.
Процедуру звезда провела несколько дней назад. После
этого отправилась в
Сочи, где посетила день рождения председателя Правления Национального
Антинаркотическго союза Никиты Лушников. Как писали "Дни.ру", в свое время он помог
избавиться от зависимости.