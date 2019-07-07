Звезда научилась не обращать внимания на недоброжелателей. Алена Апина смеется над злопыхателями.

Звезда научилась не обращать внимания на недоброжелателей.Алена Апина смеется над злопыхателями.На днях артистка опубликовала небольшое видео в соцсетях. Вместес певицей Катей Семеновой Алена Апина перепела свой старый трек "Семечек стакан"."Я с репетиции выложила маленький кусочек. Казалось бы, придраться не к чему вообще. Мы там два раза попкой друг друга "пум-пум" впроигрыше. Написали: "Совсем уж, **** (сошли с ума – прим. ред.). Дуры старые!" – процитировалазнаменитость злопыхателей.По словам Алены Апиной раньше подобные комментарии вызывалиу нее панику, она судорожно пыталась понять, что сделала не так, старалась исправиться, теперь же нападки обывателей смешат. "Написали?Написали! Эх, клево!" – поделилась эмоциями знаменитость в YouTube-шоу "Так. Можно".Алена Апина отметила, что в первый раз столкнулась скритикой Сети в 2017 году, после выхода клипа "Близость".Тогда звезду обвинили в чрезмерной откровенности. Ролик набрал более миллионапросмотров и стал настоящей сенсацией. Певица отметила, что не ожидала такогопотока негатива.Апина вспомнила, как послепубликации скандального видео с ней связался бывший муж Александр Иратов. "Онпозвонил и сказал: "Когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Ядумал, что ты умная". Сказал, что я сошла с ума, раз всем трусы показала", -вспомнила Алена Апина.