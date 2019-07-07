Звезда научилась не обращать внимания на недоброжелателей.
Алена Апина смеется над злопыхателями.
Звезда научилась не обращать внимания на недоброжелателей.
Алена Апина смеется над злопыхателями.
На днях артистка опубликовала небольшое видео в соцсетях. Вместе
с певицей Катей Семеновой Алена Апина перепела свой старый трек "Семечек стакан".
"Я с репетиции выложила маленький кусочек. Казалось бы, придраться не к чему вообще. Мы там два раза попкой друг друга "пум-пум" в
проигрыше. Написали: "Совсем уж, **** (сошли с ума – прим. ред.). Дуры старые!" – процитировала
знаменитость злопыхателей.
По словам Алены Апиной раньше подобные комментарии вызывали
у нее панику, она судорожно пыталась понять, что сделала не так, старалась исправиться, теперь же нападки обывателей смешат. "Написали?
Написали! Эх, клево!" – поделилась эмоциями знаменитость в YouTube-шоу "Так. Можно".
Алена Апина отметила, что в первый раз столкнулась с
критикой Сети в 2017 году, после выхода клипа "Близость".
Тогда звезду обвинили в чрезмерной откровенности. Ролик набрал более миллиона
просмотров и стал настоящей сенсацией. Певица отметила, что не ожидала такого
потока негатива.
Апина вспомнила, как после
публикации скандального видео с ней связался бывший муж Александр Иратов. "Он
позвонил и сказал: "Когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Я
думал, что ты умная". Сказал, что я сошла с ума, раз всем трусы показала", -
вспомнила Алена Апина.