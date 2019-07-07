6 июля президент
Белоруссии побывал на концерте, на празднике Купалья, на своей малой родине – в
Александрии. В своем выступлении перед согражданами Александр Лукашенко был очень
искренним.
6 июля президент
Белоруссии побывал на концерте, на празднике Купалья, на своей малой родине – в
Александрии. В своем выступлении перед согражданами Александр Лукашенко был очень
искренним.
Глава государства говорил
о том, что, приезжая к себе, он испытывает "чувство страшного волнения". Президент
отметил, что для любого человека крайне важно не терять связь со своими родными
местами и земляками.
Александр Лукашенко расчувствовался
на публике. "Когда ты… становишься
известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и
встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в
мире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно", – цитирует
белорусского лидера местный сайт Udf.by.
По мнению , если такой
человек теряет эти чувства и вознесся слишком высоко, забыв о людях, он
перестает быть человеком. Президент
Белоруссии обратил внимание, что для многих представителей молодежи, родившихся
в больших городах, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как для
тех, кто вырос в деревнях.
Ранее
"Дни.ру" написали о том, на было совершено дерзкое нападение. 28 июня 1994 года
сотрудники правоохранительных органов избили политика в Доме правительства. К
счастью, пострадавший отделался лишь несколькими ссадинами и царапинами.