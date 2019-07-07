6 июля президент Белоруссии побывал на концерте, на празднике Купалья, на своей малой родине – в Александрии. В своем выступлении перед согражданами Александр Лукашенко был очень искренним.

6 июля президентБелоруссии побывал на концерте, на празднике Купалья, на своей малой родине – вАлександрии. В своем выступлении перед согражданами Александр Лукашенко был оченьискренним.Глава государства говорило том, что, приезжая к себе, он испытывает "чувство страшного волнения". Президентотметил, что для любого человека крайне важно не терять связь со своими роднымиместами и земляками.Александр Лукашенко расчувствовалсяна публике. "Когда ты… становишьсяизвестным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, ивстречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо вмире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно", – цитируетбелорусского лидера местный сайт Udf.by.По мнению , если такойчеловек теряет эти чувства и вознесся слишком высоко, забыв о людях, онперестает быть человеком. ПрезидентБелоруссии обратил внимание, что для многих представителей молодежи, родившихсяв больших городах, понятие малой родины не наполнено таким смыслом, как длятех, кто вырос в деревнях.Ранее"Дни.ру" написали о том, на было совершено дерзкое нападение. 28 июня 1994 годасотрудники правоохранительных органов избили политика в Доме правительства. Ксчастью, пострадавший отделался лишь несколькими ссадинами и царапинами.