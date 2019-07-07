Россия и Украина могут договориться по газовому вопросу, это реальная возможность, заявил глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в интервью программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1.

Россия и Украина могут договориться по газовому вопросу, это реальная возможность, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1"."Такая реальная возможность есть. Когда мы встречались в первый раз с господином Миллером (Алексей Миллер, глава "Газпрома" — ред.), на этой встрече был господин Медведев (Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ — ред.), да, который сказал о том, что они готовы сделать скидку для Украины 25 процентов. Очень важно, что через несколько дней президент Владимир Путин подтвердил эту позицию", — подчеркнул Медведчук.Он отметил, что произошло это "несмотря на первый тур переговоров", где бывший президент Украины Петр Порошенко, находясь в "предсмертных политических конвульсиях", пытался заявить, что его страна "соскочила с российского газа"."Это все абсурд и циничная ложь, — подчеркнул политик. — Потому что российский газ, который идет в Европу, изымается на территории Украины, а документы оформляют как реверс, но реверса никакого нет"."То есть они закладывают еще вот это плечо транзита, это где-то там от 42 до 100 долларов, зарабатывают, а мы предлагаем эти прямые поставки. Договор прямых поставок и сегодня есть, но он, как и договор о транзите, закончится 1 января 2020 года", — добавил Медведчук.Украинскую власть, подчеркнул он, сегодня интересует курс в НАТО и ЕС, и совершенно не заботит, как живут простые люди. "А интерес этих людей – уменьшить нагрузку жилищно-коммунальных тарифов, которые в среднем выросли на 800 процентов", — пояснил политик. При этом стоимость газа, по его словам, с 1 января 2014 года выросла к 2019-му на 1080 процентов.