Закрытый город Североморск. Попасть сюда можно только по специальным пропускам.

Закрытый город Североморск. Попасть сюда можно только по специальным пропускам. За кораблями в бухте Ваенга на восточном берегу незамерзающего Кольского залива как раз сейчас и стоит после аварии глубоководный аппарат. Показывать его нельзя: конструкция и даже внешний вид — государственная тайна.А в штабе Северного флота на сопке у набережной работает комиссия по расследованию причин происшествия. Министр обороны Сергей Шойгу прилетал на несколько часов — его прямо на взлетном поле встречали командующий Северным флотом вице-адмирал Моисеев и главнокомандующий Военно-морскими силами страны адмирал Евменов. Провел закрытое совещание в штабе с военными и конструкторами лодок — и сразу на доклад к президенту."Первая оценка — ремонт возможен, а в нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в целом объем, в какие сроки мы этот объем можем выполнить. Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке", — заявил Шойгу."В каком состоянии находится ядерная энергетическая установка?" – поинтересовался Владимир Путин."Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите этой установки. Она полностью в работоспособном состоянии, и это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата. Целиком", — сказал Сергей Шойгу.Он показывает схему. Об устройстве секретного аппарата известно лишь в общих чертах. Легкий внешний корпус — стандартный, а вот внутренний – прочный, состоит из семи титановых сфер, из которых пять — отсеки для экипажа, а в хвосте — реактор и турбина. К ним даже у команды нет доступа. Пожар возник в одной из жилых сфер — там под палубой расположены аккумуляторы."К сожалению, сработавшая автоматическая система пожаротушения не обеспечила полную ликвидацию пожара. Поэтому командир лодки и экипаж приняли решение вручную продолжить борьбу за живучесть лодки, эвакуировали прикомандированного гражданского специалиста в другой отсек и сами задраили переходный люк в другие отсеки с тем, чтобы не допустить распространения пожара на другие объемы лодки, что, несомненно, привело бы к гибели остальных членов экипажа и лодки. Это самоотверженное мужественное решение принято вполне сознательно. В итоге выжившие члены экипажа сумели обеспечить всплытие лодки", — пояснил военный эксперт Виктор Мураховский.Авария случилась на глубине триста метров. Лодка проводила плановые батиметрические исследования. Батиметрия — подводный аналог топографии, изучение рельефа дна. Это можно делать дистанционно, скажем, эхолотами измеряя глубину, но гораздо точнее и полезнее данные, полученные с глубоководных аппаратов, которые буквально ощупывают шельф.Подобный аппарат в 2012-м во время экспедиции "Севморгео" в Арктику на глубине два километра взял пробы грунта, и в них нашли тот же базальт, что и на Новосибирских островах. А это значит, что подводные хребет Ломоносова и поднятие Менделеева — продолжение континентальной России и страна может претендовать на увеличение Арктического шельфа на миллион двести тысяч квадратных километров. А там – 12% мировых запасов нефти."В мире нет нигде аппаратов обитаемых, способных погружаться на 6 тысяч метров и решать там поставленные учебные и боевые задачи. Этот аппарат оснащен многолучевым эхолотом, профилографом, механическими манипуляторами. То есть он позволяет составить точную карту дна, изучить дно, взять пробы грунта. А все это необычайно важно для обеспечения повседневной деятельности нашего Военно-морского флота, особенно его подводных сил", — подчеркнул военный эксперт Михаил Ходаренок. Глубоководный аппарат после ремонта непременно вернется в состав Северного флота.Семьям погибших офицеров — особое внимание. "Будет оказана вся необходимая помощь. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", — заявил Сергей Шойгу.Всю неделю к мемориалам в Мурманской области люди несут цветы и венки. Памятник морякам-подводникам, погибшим в мирное время. Здесь едва ли не каждый житель так или иначе связан с Военно-морским флотом, поэтому трагедию воспринимают как личную.В Североморске и Мурманске – здесь находится особо почитаемый моряками храм Спаса-на-водах — прошли траурные литии и панихиды по усопшим.