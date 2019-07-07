Иран готов обогащать уран выше уровня в 3,6 процента, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

Иран готов обогащать уран выше уровня в 3,6 процента, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом, передает телеканал "Россия 24", заявил замглавы МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.По его словам, Тегеран дает странам-участницам договора 60 дней на выполнение своих обязательств, в противном случае обязательства Ирана будут последовательно сокращаться. Среди ключевых положений СВПД, подписанного в 2015 году, было то, что Иран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67 процента, а запасы сырья не будут превышать 300 килограммов. В то же время в документе зафиксировано, что Тегеран будет рассматривать санкции против себя как основание для прекращения выполнения своих обязательств.По словам Арагчи, Тегеран приостанавливает исполнение части своих обязательств по СВПД в ответ на невыполнение европейскими партнерами своих обязательств по ядерной сделке. При этом цель данного шага Ирана — сохранение соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.Замглавы МИД Ирана также добавил, что сокращение исполнения обязательств Тегерана по ядерной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.