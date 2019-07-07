Уже завтра Иран превысит уровень обогащения урана, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Сейчас эксперты МАГАТЭ анализируют ситуацию, доклад будет предоставлен в ближайшее время. Ждут этой информации во всем мире. В Великобритании надеются, что Тегеран все же вернется к соблюдению ядерной сделки.

Уже завтра Иран превысит уровень обогащения урана, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Сейчас эксперты МАГАТЭ анализируют ситуацию, доклад будет предоставлен в ближайшее время. Ждут этой информации во всем мире. В Великобритании надеются, что Тегеран все же вернется к соблюдению ядерной сделки.Иран уже завтра начнет обогащать уран выше уровня в 3,6%, установленного в СВПД. Об этом заявил замглавы МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Такой шаг в Израиле назвали опрометчивым. И призвали ЕС немедленно отреагировать."Этот шаг Ирана является очень опасным, я призываю своих друзей, лидеров Франции, Великобритании, Германии. Вы подписали соглашение и сказали, что в тот момент, когда они (иранцы – прим.) пойдут на такой шаг, будут введены жесткие санкции. И где же вы?" – спрашивает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.В Париже заявили, что осуждают действия персидского руководства, однако призывают к возобновлению переговоров.О необходимости сбавить темп в выходе из соглашения заявила и Майя Косьянчич — пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Она обратилась к Тегерану с призывом прекратить всю деятельность, несовместимую с обязательствами по ядерной программе.Такой же позиции придерживаются и в Берлине. В германском МИД обеспокоены заявлениями Ирана о начале обогащения урана сверх норм СВПД."Мы неоднократно обращались к Ирану с призывом не принимать дальнейших мер, которые бы могли подорвать договоренности СВПД. Необходимо прекратить любые шаги, которые не соответствуют соглашению", — говорится в заявлении.Москва тем временем заявила, что с пониманием относится к шагам Ирана по ядерному соглашению, но призывает воздержаться от мер, которые могут осложнить ситуацию вокруг СВПД. Об этом рассказал постоянный представитель нашей страны при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Насколько реально Тегеран повысил уровень обогащения урана, можно будет судить лишь через несколько дней.