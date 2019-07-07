Президент России Владимир Путин побывал 3 июля с однодневным визитом в Италии. Глава государства встретился с Папой Римским Франциском и провел переговоры с руководством страны. Подробности визита – в сюжете программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Президент России Владимир Путин побывал 3 июля с однодневным визитом в Италии. Глава государства встретился с Папой Римским Франциском и провел переговоры с руководством страны. Подробности визита – в сюжете программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Две потасовки всего за 15 минут. Ажиотаж вокруг визита Путина был таким большим, а предоставленное для журналистов помещение настолько тесным и душным, что у привыкших вроде бы к жаре итальянцев не выдерживали нервы.Кто-то из итальянцев вдруг начал пытаться вырывать телефон, хотя скрыть происходящее было уже невозможно. Темпераментные римские журналисты громко прорывались к месту пресс-конференции Владимира Путина и итальянского премьера Джузеппе Конте.Не все гладко, видимо, было организовано и для участников переговоров — об этом говорили их спины. Но настроение у всех отличное. Сергей Лавров уже традиционно на ходу придумал название для этого выпуска нашей программы: "Москва. Ватикан", конечно".Репортажи из Ватикана в тот день в прямой трансляции шли в эфире главных итальянских телеканалов. Сюда приехал Владимир Путин.Из окон кортежа российского президента виден Собор Святого Петра, автомобиль проезжает мимо колоннад тосканского ордера. Ватиканские часы показывают 13:30. По двору вдруг кто-то бежит, швейцарские гвардейцы звонят по проводному телефону и сообщают: машина Путина на подъезде. Впрочем, у многих здесь еще и незаметные микрофоны, встроенные в рукава и под перчатки.Порядок в Ватикане охраняют и люди в черных костюмах. Они делают многое, чтобы их лица оставались незамеченными.Префект Папского дома, архиепископ Георг Генсвайн приветствует российских журналистов – он же вскоре встретит и президента.Репортеры, сначала стремительно захватившие площадку перед Апостольским Дворцом – для лучшей точки съемки, – уже через полчаса ожидания побросали свои места и попрятались от палящего солнца везде, где была хоть какая-то тень. Операторам здесь можно работать только в костюмах. Каково же было гвардейцам — в форме из синтетики.Но это не самое главное испытание, на которое они идут ради службы в Ватикане – получив место, гвардейцы, к примеру, не могут жениться минимум 2 года. А на реплики многочисленных туристов реагировать должны каменными лицами.Над Ватиканом развевается российский флаг. На фоне ослепительно белых пейзажей черный "Аурус" смотрится максимально эффектно. Пока президента встречает префект Папского дома, его подчиненные заняты парковкой кортежа.Впечатляющий кадр: в сияющем "Аурусе" отражается Ватикан. Путину представляют членов церемониального корпуса Ватикана, вместе с российской делегацией они направляются в Апостольскую библиотеку Папы, где и должна состояться встреча с Франциском.Операторов же отправляют на опережение – через технические коридоры. Но и на бегу удается рассмотреть: даже они здесь расписаны картинами.Единственная женщина в составе российской делегации – министр здравоохранения Вероника Скворцова, как здесь и полагается, с вуалью.В условиях, когда столь важен церемониал, каждый кадр разбирается под лупой: кто кого пропустил на входе в дверь? Потом Путин не садился на стул до тех пор, пока свое место не занял Папа. Несколько протокольных секунд, и начался большой разговор за закрытыми дверями. Целый час. По меркам Ватикана – это очень долго: с президентом США Дональдом Трампом понтифик говорил, к примеру, 30 минут.С Путиным обсудили Сирию, Украину, детали разговора про Венесуэлу президент потом озвучил практически дословно: "Лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Хорошо, но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю, нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития".О том, что беседа президента России и Папы Римского движется к концу, журналисты поняли, когда в библиотеку понесли поднос с подарочными сувенирами. Понтифик подарил российскому президенту медаль "Ангел-хранитель мира", посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. На ней воспроизведена цитата из радиообращения Папы Пия XII в августе 39-го: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне"."Понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, это Достоевский. Вообще, он сказал даже больше: "Я говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником", — процитировал Путин Папу. — Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях".Вряд ли Папа Римский не в курсе дискуссии, развернувшейся вокруг интервью Путина Financial Times. В разговоре о том, что либеральная идея умирает, речь ведь зашла и о католической церкви."Ну есть там проблемы? Есть. Но нельзя их выпячивать и с помощью этих проблем пытаться уничтожить саму Римскую католическую церковь – вот чего нельзя делать. А мне кажется иногда, что отдельные элементы, отдельные проблемы в католической церкви начинают этими либеральными кругами использоваться как инструмент уничтожения самой церкви, вот что я считаю неправильным и опасным, — заявил Путин в интервью изданию. — Мы что, забыли, что мы все живем в мире, который основан на библейских ценностях? Даже атеисты, мы все живем в этом мире. Можно об этом не вспоминать каждый день и не ходить в церковь, лоб не бить об пол, показывая, какой ты христианин или мусульманин, или иудей, но в душе, в сердце должны быть какие-то основополагающие человеческие правила и моральные ценности. В этом смысле традиционные ценности стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея, которая, на мой взгляд, прекращает свое существование".На это мало кто обратил внимание, но после прощания с президентом Папа Римский пожал руку всем тем, кто пришел вместе с российским лидером, включая журналистов и операторов.Визит в государство Ватикан был завершен, но впереди еще и визит в Италию. О важности приезда Путина премьер Италии говорил нашей программе еще на саммите "большой двадцатки": "Конечно, мы ждем Путина и будем очень рады его видеть".Даже повышенные меры безопасности, которые всегда бывают на встрече президентов, в Италии по-своему красивы. Вещи проверяют на фоне гобеленов, а камеры слежения здесь вмонтированы в древние стены.Парадная форма почетного караула во дворце президента Италии, конечно, привлекает внимание. Со стороны может показаться, что это черно-белые ботинки, но если присмотреться, то понятно, что это белая ткань, надетая поверх ботинок. Как объясняют, благодаря этому брюки не задираются во время марша, а остаются в парадном виде.Ковры для президента России в резиденции президента Италии прибивали к брусчатке гвоздями, а потом не без труда вытаскивали их плоскогубцами. Президента Путина в Италии встречает еще и конный почетный караул. При этом считается вроде бы, что между Россией и Евросоюзом сейчас плохие отношения.Когда после российский лидер поехал на встречу с премьером Италии, его кортеж здесь встречал человек, прежде надевший на руки белые перчатки.Путин и Конте переговоры начинают сразу у автомобиля, а потом – мини-экскурсия от итальянского премьера. Пока лидеры ведут переговоры за закрытыми дверями, во внутреннем дворике разворачивается целая спецоперация по его превращению в место для проведения пресс-конференции. Несут тумбы, столы, стулья, протирают прозрачные трибуны для Путина и Конте, подвозят огромные упаковки с питьевой водой, освобождают стаканы для лидеров.Сверху из окна за происходящим с интересом наблюдает Дмитрий Песков. Сотрудник итальянских спецслужб дает сигнал: все готово. И понятно, что одна из главных тем пресс-конференции – антироссийский санкции. Конте – один из тех европейских лидеров, кто прямо и громко говорит о необходимости их отмены."Это уже такое состояние, которое не играет ни в чью пользу. Каждый раз, когда мы приближаемся к сроку продления санкций, мне всегда грустно, потому что это не та цель, которую я желаю нам", — заявил Конте."Недополученные доходы не только наши, но и европейских стран, в том числе Италии. Это значит, что европейские страны не поставили на наш рынок в миллиардах исчисляемые товары. Это ущерб для всех нас", — подчеркнул Путин.Понятно, что Италия тоже зажата тисками так называемой европейской солидарности. А солидарность, по версии Брюсселя, – это требовать от Москвы выполнения минских договоренностей, хотя большая часть первоочередных пунктов там касается Киева. "Мы же не можем это сделать за них, — говорит Путин. — Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Давайте спокойно разберемся, кто и что должен сделать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон".Нежелание слушать и прислушиваться к мнению России уже сыграло, дает понять Путин, с европейцами плохую шутку, когда Евросоюз поддержал агрессию против Ливии. А теперь у России спрашивают, что она должна сделать для нормализации там ситуации?"Вообще-то неплохо было бы вспомнить, с чего все началось. Кто разрушил государственность Ливии? Насколько я себе представляю, это было решение НАТО, европейские самолеты бомбили Ливию. Результат налицо – государственность Ливии уничтожена. На территории мы наблюдаем хаос и борьбу различных военизированных группировок. Я не думаю, что Россия здесь обязана вносить какой-то решающий вклад в урегулирование. Давайте спросим тех, кто это сделал", — заявил Путин."Я полностью разделяю оценку господина Путина: идет настоящая гражданская война, очень много людей погибло, много беженцев", — добавил Конте.Прямо во время пресс-конференции во двор начал заезжать президентский "Аурус" – машину готовили к продолжению визита. Это был очень важный технический аспект — как в Ватикане, так и во дворце премьер-министра Италии: президентский "Аурус" очень широкий, а вороты шириной не отличаются, и все зависит от водителя президента, который отлично справляется – автомобиль аккуратно выезжает, без единой царапины.Потом было еще немало событий, вплоть до позднего вечера. И даже в аэропорту, перед отлетом – сюда повидаться с Путиным приехал Берлускони. В большой политике редко бывает дружба, но это, видимо, тот самый случай. Всегда яркие встречи, вместе – на рыбалку и в опасные путешествия. Но самое главное – вместе, когда речь идет о фундаментальных политических вопросах.За прошедшие 15 лет чего только не произошло, однако Берлускони по-прежнему призывает Европу уважать Россию и ее интересы. В 2015-м он приехал в Крым.Партия "Вперед, Италия", пообещал Берлускони после новой встречи с Путиным, будет и дальше делать все для преодоления несправедливых санкций против России.