В воскресенье суд арестовал капитана катамарана Атолл, обвиняемого в гибели двух пассажирок при крушении судна.

В воскресенье суд арестовал капитана катамарана "Атолл", обвиняемого в гибели двух пассажирок при крушении судна. Туапсинский районный суд в Краснодарском крае поставил поместить судоводителя под стражу на два месяца, пишет ТАСС.Как выяснило следствие, прогулочное судно "Атолл", рассчитанное на 10 пассажиров и 2 членов экипажа, вышло в море с 55 людьми на борту. Катамаран перевернулся и затонул в Черном море в районе Джубги.Капитан судна не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и не имел лицензии на перевозку. Возбуждено уголовное дело.