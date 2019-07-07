Российско-китайское сотрудничество пошло уже и на том уровне, который на Западе называют корнями травы. Еще точнее – корнями чая. Как китайцы обнаружили то, что им нужно в сочинских горах, а россияне на этом неплохо зарабатывают, в том числе и ученые?

Российско-китайское сотрудничество пошло уже и на том уровне, который на Западе называют "корнями травы". Еще точнее – "корнями чая". Как китайцы обнаружили то, что им нужно в сочинских горах, а россияне на этом неплохо зарабатывают, в том числе и ученые?Узкая высокая чашка вэнсябэй, чтобы уловить все тонкости аромата. Широкая — чабэй, чтобы насладиться цветом и вкусом. Чаепитие как высокое искусство. С китайского "чайная церемония" ведь так и переводится.Единственный из красного чая, удостоенный в Китае статуса "императорский", — кимун — популярен во всем мире, а в российском Сочи он еще и растет.Сочные ряды чайных кустов покрывают горы в окрестностях Сочи. Плантации находятся не выше полукилометра. Сбор урожая — в самом разгаре. С куста срезают несколько верхних листочков — флеш. У чая популяции (не сорта) кимынь он образцово-показательный.Этим чайным растениям — 70 лет, сюда их завезли из Китая, и сейчас их дальний родственник произрастает в семи тысячах километров отсюда.Вот она, родина самого близкого россиянам китайского чая — кимун, или, как он называется в Китае, ци мэнь хун ча, то есть "красный чай богатырские ворота". Провинция Аньхой вообще считается одной из самых "чайных", ведь три из десяти лучших китайских сортов — именно отсюда.На склонах горы Хуаншань, что за свою уникальную красоту и редчайшие виды животных и растений вписана во Всемирное наследие ЮНЕСКО, кимун появился недавно, а уж по китайским меркам — тем более, всего полтора века назад. К его изучению тут подходят со всей научностью. Свежесрезанные листья заливают жидким азотом. Измельчают в порошок.В сочинских предгорьях температура ниже, чем на плантациях в Китае, но чай даже в таких экстремальных для него условиях дает хороший урожай."Мы нашли, какие гены ключевые в признаке холодостойкости и засухоустойчивости. И мы эти гены изучаем в наших популяциях чая", — рассказала Лидия Самарина, старший научный сотрудник отдела биотехнологии ВНИИ цветоводства и субтропических культур.Руководитель старейшего в Китае Института изучения чая профессор Ван Сяочун — только из Сочи. Он тут же приступает к лабораторным исследованиям привезенных из России образцов."С учеными из Сочи мы работаем давно. Оказалось, что чайная культура в России тоже очень развита. Кимун, который растет у вас, у него тот же вкус, тот же цвет, но аромат совершенно иной. И мы хотим понять, что повлияло на чайный геном", — отметил Ван Сяочун.В Китае считается, что именно кимун обладает удивительной способностью усиливать полезные свойства других продуктов. А еще и стимулировать нервную систему, улучшать память и повышать работоспособность.Экстракт прогонят через десятки аппаратов по сотням параметров. Полный химический анализ. И снова — важный показатель – аромат: здесь он фруктовый, с цветочным оттенком.Так что задача, которую поставили перед собой ученые, вполне прикладная: расшифрованный ими геном китайско-кубанского чая поможет создать новые сорта, усилив полезные свойства. Ну, а любовь к чаю и в Китае, и в России одинакова, такая же крепкая, как и он сам.Туристы пьют сочинский чай — один из самых северных в мире. Кто — из чашки, кто — по-купечески, из блюдца.