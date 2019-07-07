Актриса Анастасия Макеева предстала перед поклонниками в необычном образе. Фотографии нового наряда появились в личном микроблоге звезды.

Актриса Анастасия Макеева предстала перед поклонниками в необычном образе. Фотографии нового наряда появились в личном микроблоге звезды.В кадре артистка позирует на ферме в длинном платье с цветочным узором и соломенной шляпе. Летний образ она дополнила коричневыми сапожками. Длинные каштановые волосы знаменитость оставила распущенными.В подписи к посту Анастасия Макеева рассуждает о моде и стиле. Она призналась, что никогда не считала себя модной, однако всегда обладала чувством стиля. "Моя позиция – важно быть стильной и найти свой стиль, а мода жестоко меняется и отнюдь не всем идет ее веяние", – написала актриса.Артистка также предложила поклонникам сыграть в игру: придумать название ее образу и рассказать о первой ассоциации, которая у них возникает при видео фотографий. "Мне адски любопытно, какое восприятие у вас будет от родного фасона, но разного цвета и отличного материала; как дизайнер может играть ощущениями людей от одежды, поменяв всего лишь ткань и цвет", – отметила .Пользователи охотно делились своими мыслями. "Владелица фермы, решившая обойти своих владения и проконтролировать рабочих, которые в обморок попадали от красоты своей хозяйки", "Эти фото ассоциируются у меня с телешоу "Барышня-крестьянка", где две девушки меняются жизнями", "Чересчур шикарная колхозница", – написали комментаторы.