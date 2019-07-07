На крупнейшем на Черном континенте футбольном турнире – Кубке африканских наций, что проходит в Египте, - состоялись два матча 1/8 финала, в одном из которых сошлись два континентальных гранда – сборная хозяев поля и команда ЮАР. Гости выиграли со счетом 1:0.

На крупнейшем на Черном континенте футбольном турнире – Кубке африканских наций, что проходит в Египте, — состоялись два матча 1/8 финала, в одном из которых сошлись два континентальных гранда – сборная хозяев поля и команда ЮАР. Гости выиграли со счетом 1:0.Единственный гол забил в ворота "фараонов" Лорч на 87-й минуте, когда все уже мысленно готовились к дополнительному времени. В другой игре встречались еще два "бумажных" фаворита и сборная Нигерии оказалась сильнее действующих чемпионов континента из Камеруна – 3:2. Два гола у победителей на счету Игало.