Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его дрейфе в сторону Глазьева.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".В ходе "Прямой линии" 20 июня, отвечая на вопрос об экономистах 90-х, президент отметил, что в правительстве "нет экономистов 90-х". "Разве что Кудрин, но и он дрейфует в сторону Сергея Глазьева", — добавил Путин."Это была шутка, я так ее воспринимаю. Трудно сказать в нашей конкретной ситуации с Глазьевым, чтоб я хотя бы на сантиметр дрейфовал в его сторону", — заявил Кудрин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".