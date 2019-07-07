Лидер футбольной сборной Аргентины Лионель Месси не вышел на церемонию награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Как уже сообщали Вести.Ru, накануне аргентинцы обыграли Чили в утешительном финале – 2:1.

Лидер футбольной сборной Аргентины Лионель Месси не вышел на церемонию награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки. Как уже сообщали 33Live.RuRu, накануне аргентинцы обыграли Чили в "утешительном" финале – 2:1.Месси был удален с поля в первом тайме за весьма сомнительное нарушение, поэтому он воспользовался правом удаленного игрока и не стал праздновать вместе с соотечественниками победу над экс-чемпионами Америки.После матча синьор Лионель обрушился с критикой на организаторов и судей Copa America-2019: " Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал".Дальше Месси сказал слова, за которые его вполне могут подвергнуть дисквалификации и штрафу: "Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии".