Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, находится с рабочей поездкой в Луганской области. В ходе визита он представил нового главу областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 7 июля, находится с рабочей поездкой в Луганской области. В ходе визита он представил нового главу областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение. Указ о его назначении глава государства подписал в минувшую пятницу, 5 июля.Зеленский поздравил Комарницкого с новой должностью и заявил, что возлагает на него большие надежды в плане восстановления Донбасса. Президент сообщил, что они с главой Евросовета Дональдом Туском, который также прибыл с визитом в регион, по пути в обладминистрацию видели разрушенные дома и дороги. "Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается", — сказал Зеленский, слова которого приводит "Интерфакс".Комарницкий в ответ поблагодарил за доверие и сказал, что, по его мнению, выполнить поставленные задачи вполне реально. При этом он отметил, что, что рассчитывает на помощь украинских властей, а также международных партнеров. "Нужно меньше говорить и больше работать", — подчеркнул новый глава региона.Позже в воскресенье Зеленский и Туск, как ожидается, посетят станицу Луганскую и заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.