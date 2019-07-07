Оптимальный объем потребления молочных продуктов, о пользе которых регулярно говорят врачи и диетологи, оказался не так велик. Последние исследования показали, что в день взрослому человеку необходимо принимать порядка 200 граммов молочных продуктов: молока, кефира, йогурта, творога, сыра и т. п.

Оптимальный объем потребления молочных продуктов, о пользе которых регулярно говорят врачи и диетологи, оказался не так велик. Последние исследования показали, что в день взрослому человеку необходимо принимать порядка 200 граммов молочных продуктов: молока, кефира, йогурта, творога, сыра и т. п. Данные приводятся в интервью завотделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина, его опубликовала "Российская газета".В статье напоминается, что молочные продукты — это, прежде всего, пища для младенцев. Однако регулярное употребление молока и продуктов на его основе взрослым человеком заметно снижает смертность ото всех причин.Причем увеличение объема потребляемого молока в день эффект не усиливает. Если 200 граммов ученый назвала оптимальными, то после удвоения ежедневной "дозы" положительный эффект перестает увеличиваться.Более полезными для взрослого человека Халтурина назвала не само молоко, а продукты, произведенные из него, в основном кисломолочные. А в пожилом возрасте употребление молока в непереработанном виде вообще не рекомендовано — пожилой и старческий организм восполнит недостаток витамина Д и йода из других источников.Ранее испанские исследователи проанализировали 14 работ, посвященных роли молока и продуктов на его основе в профилактике хронических заболеваний. Выяснилось, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа, рака кишечника и мочевого пузыря.