С президентом России Владимиром Путиным глава украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1.

С президентом России Владимиром Путиным глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук познакомился еще в начале нулевых, когда был заместителем председателя Верховной рады Украины. Знакомство с российским президентом состоялось на одном из официальных мероприятий, рассказал украинский политик в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1"."Потом я стал главой администрации, поддерживал отношения с главой администрации Дмитрием Анатольевичем Медведевым, встречался в том числе и с господином Путиным", — пояснил Медведчук.Он рассказал и о том, как его младшая дочь Дарья стала крестницей Владимира Путина и Светланы Медведевой: "Это – по части моей жены, Оксаны Михайловны, которая попросила через меня обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу. И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери в 2004 году".На вопрос, видит ли крестница своего крестного, Медведчук ответил утвердительно. Одна из встреч произошла на даче политика в Крыму, еще до 2014 года. Путин преподнес крестнице букет и подарок — плюшевого медведя.Путин называет Медведчука националистом, но тот не обижается. "Хотя спорю, я не согласен с этим определением. Но в его понимании это может иметь место, потому что у него специфическое понимание национализма в Украине", — пояснил политик.Дома семья политика разговаривает на русском языке. "Я могу разговаривать свободно на украинском языке, но считайте, в знак протеста я специально стараюсь максимально разговаривать на русском языке. Чтобы поддержать людей, которые всегда разговаривали на русском языке и продолжают на нем говорить. Это очень важно, это важно для жителей Юго-Востока, это важно для тех людей, которые понимают о том, что суть – не в языке. Суть в том, где мы живем, как мы живем, и что нас ожидает завтра", — подчеркнул Медведчук.Дочь, по его словам, разговаривает по-русски, по-английски и по-французски. Учится в Киеве, от зарубежного обучения отказывается. "Она, наверное, просто семейный ребенок, хочет жить в семье и не хочет уезжать за границу и считает, что она должна учиться на Украине. Ну, когда закончит школу – может, появятся какие-то желания, посмотрим", — сказал Медведчук, отметив, что в этом возрасте "интенсивно меняются решения".Свою жену Оксану Марченко, известную на Украине ведущую и журналистку, политик называет мудрой женщиной. Это его третий брак, вместе они уже 15 лет. Медведчук признался, что ревнует свою красивую жену.