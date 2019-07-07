Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука в самопиаре. В программе Действующие лица с Наилей Аскер-заде на телеканале Россия 1 украинский политик сообщил, что знаком с президентом, но встречался с ним еще до того, как он возглавил государство.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в самопиаре. В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" украинский политик сообщил, что знаком с президентом, но встречался с ним еще до того, как он возглавил государство."Я с ним встречался, конечно, – в той жизни. Когда он еще не был президентом", — пояснил Медведчук. Комментируя такое разделение жизни на "до" и "после", он пояснил: "Естественно, до этого он был простой гражданин, талантливый актер, представитель творческого цеха, а сегодня он – президент страны".Политик выразил надежду, что Зеленский проявит себя талантливым президентом. "Как гражданин Украины я хочу, чтобы страну возглавлял человек, который должен быть талантлив. Который должен быть профессионален. Который должен действовать в интересах наших граждан. И если это произойдет, я буду исключительно рад", — подчеркнул он.Медведчук также сообщил, что США управляют Украиной начиная с 2014 года, и это внешнее управление мешает реальной украинской политике и влияет на суверенитет страны. "Говорить по поводу того, что украинская власть, даже та, которая сегодня избрана, что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, – очень сложно. Хотелось бы, но пока говорить об этом и представлять это очень сложно", — подчеркнул он.