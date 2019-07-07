Массовое дорожно-транспортное происшествие на Новом Арбате в Москве попало на видео – регистратор очевидца запечатлел момент столкновения четырех автомобилей, произошедшее в минувшую субботу. Как сообщали СМИ, в результате инцидента никто из его участников не пострадал.

В минувшую субботу, 6 июля, на Новом Арбате в Москве столкнулись сразу четыре автомобиля – момент массового ДТП попал в объектив регистратора очевидца.Судя по кадрам записи, водитель белого седана Mercedes повел себя агрессивно и попытался "отодвинуть" в сторону ехавший перед ним минивэн.Легковое авто выехало на разделительную полосу, после чего произошло столкновение и Mercedes оказался на "встречке", где он практически лоб в лоб столкнулся в внедорожников, в который, в свою очередь, врезался еще один джип.Как сообщали СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.