Певица опубликовала в Сети кадры с бэкстейджа новой фотосессии. Анна Седокова заставила понервничать поборников морали.

Певица опубликовала в Сети кадры с бэкстейджа новой фотосессии. АннаСедокова заставила понервничать поборников морали.В личном Instagram вокалистка выложила короткое видео. АннаСедокова, облаченная в прозрачное нижнее белье, позирует в окружении полуголыхкрасоток-моделей: две девушки нежно держат знаменитость за пышную грудь, атретья удобно устроилась между ее ног.Судя по всему, съемка выполнена в стиле БДСМ, по крайней мере,на это указывают характерные секс-атрибуты: ошейник с поводком и плетка. Анна Седоковастарательно отыгрывает страсть на камеру, облизывая маску одной из моделей."Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим иочень красивым. До вечера ❤️(здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписалавидео знаменитость.Ролик вызвал неоднозначную реакциюпользователей. Некоторые интернет-обыватели ругали Анну Седокову за нарочитуюсексуальность."Разврат такой , и думаетэто красиво", "Что за порно😣", "Все супер, только всем это показывать не надо☝️", "Порно снимают ❓или что", "А где грань между пошлостью, вульгарностью,табу исексуальностью раскрепощеннностью и внутренней свободой. Похоже ради хайпа иденег на все готова 🙈", "Колени страшнючие", – негодовали поборники морали.Между тем были и те, ктохвалил певицу за смелость в воплощении идей. "Самая прекрасная, сексуальная,шикарная, тыжмать😍😍😍Обожаю", "👍😍красотки очень секси !!", "Мечта любого парня, быть вместо нее там 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣", – писали фанаты .