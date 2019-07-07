Певица опубликовала в Сети кадры с бэкстейджа новой фотосессии. Анна
Седокова заставила понервничать поборников морали.
Певица опубликовала в Сети кадры с бэкстейджа новой фотосессии. Анна
Седокова заставила понервничать поборников морали.
В личном Instagram вокалистка выложила короткое видео. Анна
Седокова, облаченная в прозрачное нижнее белье, позирует в окружении полуголых
красоток-моделей: две девушки нежно держат знаменитость за пышную грудь, а
третья удобно устроилась между ее ног.
Судя по всему, съемка выполнена в стиле БДСМ, по крайней мере,
на это указывают характерные секс-атрибуты: ошейник с поводком и плетка. Анна Седокова
старательно отыгрывает страсть на камеру, облизывая маску одной из моделей.
"Сегодня в Одессу мы приехали большим составом. Большим и
очень красивым. До вечера ❤️(здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала
видео знаменитость.
Ролик вызвал неоднозначную реакцию
пользователей. Некоторые интернет-обыватели ругали Анну Седокову за нарочитую
сексуальность.
"Разврат такой , и думает
это красиво", "Что за порно😣", "Все супер, только всем это показывать не надо☝️", "Порно снимают ❓или что", "А где грань между пошлостью, вульгарностью,табу и
сексуальностью раскрепощеннностью и внутренней свободой. Похоже ради хайпа и
денег на все готова 🙈", "Колени страшнючие", – негодовали поборники морали.
Между тем были и те, кто
хвалил певицу за смелость в воплощении идей. "Самая прекрасная, сексуальная,
шикарная, тыжмать😍😍😍Обожаю", "👍😍красотки очень секси !!", "Мечта любого парня, быть вместо нее там 😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣", – писали фанаты .