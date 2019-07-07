Депутат ижевской гордумы Борис Ломаев сообщил, что в городском парке имени сломалась карусель. Люди застряли на полчаса на высоте многоэтажного дома.

Депутат ижевской гордумы Борис Ломаев сообщил, что в городском парке имени Горького сломалась карусель. Посетители аттракциона провели полчаса на высоте многоэтажного дома.Чиновник разместил видео. На кадрах отчетливо видно, что люди не пострадали, они сидели в креслах и не паниковали.Посетителей удалось спустить на землю до прибытия спасателей, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.На место выехали пожарные и аварийные бригады, передает ТАСС.