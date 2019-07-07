На Западном берегу реки Иордан палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военных. В результате были ранены пять человек. Злоумышленника, скрывшегося с места происшествия, задержали спустя несколько часов.

На Западном берегу реки Иордан палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военных. В результате были ранены пять человек. Злоумышленника, скрывшегося с места происшествия, задержали спустя несколько часов. О ЧП сообщили представители пресс-службы армии Израиля.Как предполагается, наезд носил преднамеренный характер. Террорист заметил военных, находившихся на обочине дороги, и наехал на них. В результате атаки трое получили ранения средней тяжести, двое пострадали легко, передает ТАСС.Нападение произошло в районе палестинского населенного пункта Хизма, расположенного к северу от Иерусалима, поздно вечером в субботу, 6 июля. Военные Армии обороны Израиля искали нападавшего всю ночь и утром сообщили, что он и его отец задержаны.