Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем круге Уимблдона в трех сетах за один час 50 минут обыграл представителя Франции Жо-Вильфрида Цонга со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в третьем круге Уимблдона в трех сетах за один час 50 минут обыграл представителя Франции Жо-Вильфрида Цонга со счетом 6:2, 6:3, 6:2.Испанец 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11, а у француза, занимающего 72-е место в рейтинге ATP, 11 эйсов, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейка.В параллельной игре турнира Роджер Федерер (Швейцария, 3) обыграл Люка Пуи (Франция, 28) – 7:5, 6:2, 7:6 (7:4), Кэй Нисикори (Япония, 7) переиграл Стива Джонсона (США, 71) – 6:4, 6:3, 6:2. Михаил Кукушкин (Казахстан, 58) оказался сильнее Ян-Леннарда Штруффа (Германия, 33) – 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. Диего Шварцман (Аргентина, 24) уступил Маттео Берреттини (Италия, 20), а Фабио Фоньини (Италия, 10) не смог выиграть у Тенниса Сандгрена (США, 94) – 3:6, 6:7 (12:14), 3:6.Таким образом, Надалю в следующем круге будет противостоять Жуан Соуза, Федереру – Берреттини, а Кукушкину – Нисикори.